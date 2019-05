Ponte Morandi ad Agrigento, via libera al progetto

Nella sede del Genio Civile di Agrigento, il dirigente Rino La Mendola, ha incontrato gli ordini professionali per descrivere le procedure di semplificazione per la presentazione dei progetti all'ufficio, a seguito delle novità introdotte dal decreto «Sblocca cantieri» e dal conseguente decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico.

L'attenzione è stata rivolta anche ai progetti più importanti, che riguardano anche le opere pubbliche e il recupero di beni monumentali della città e della provincia.

«Recentemente abbiamo individuato un canale preferenziale per l'approvazione dei progetti importanti per la città, per la nostra provincia. Progetti - dice Rino La Mendola - come quelli che hanno concesso l'apertura della Cattedrale di San Gerlando; che stanno consentendo l'avvio della costruzione del ponte Petrusa mentre a giorni approveremo il consolidamento del primo tratto del ponte Morandi. In particolare, il progetto riguarda il consolidamento dei piloni, con il secondo stralcio si avvierà il consolidamento degli impalcati e, infine, il consolidamento del secondo tratto del ponte, quello, che per intenderci, raggiunge le frazioni di Villaseta, Monserrato e il comune di Porto Empedocle».

