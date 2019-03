La Festa del Mandorlo di Agrigento è costata mezzo milione

È stata un'edizione - quella del 2019 - da record. Sia per i costi sostenuti, sia - soprattutto - per il ritorno di presenze che Agrigento ha avuto.

Il Mandorlo in fiore dell'anno prossimo, quello in coincidenza con l'anniversario dei 2600 anni dalla fondazione di Akragas, si farà dal 28 febbraio al 9 marzo. Ma ieri, gli organizzatori, oltre ad annunciare le date della settantacinquesima edizione del Mandorlo in fiore hanno tracciato un consuntivo della kermesse appena conclusa.

"Le maggiori soddisfazioni arrivano dal coinvolgimento della città in tutti i suoi aspetti, dalla partecipazione del pubblico alla proposta culturale condivisa, alle tante iniziative che abbiamo delegato alle associazioni, alla collaborazione di tante belle energie e professionisti che vivono in questa città - ha spiegato ieri il direttore del Parco archeologico, Giuseppe Parello, - . Abbiamo voluto sposare il motto del nostro compianto assessore che era quello di fare grande la Sicilia in Sicilia. Noi abbiamo cercato di dimostrare che possiamo fare grande il Mandorlo in fiore con gli agrigentini".

