Caltabellotta, 2.500 visitatori nel primo weekend del presepe vivente

Salire a Caltabellotta vuol dire entrare in un vero presepe: qui si cammina nelle stradine e si incontra un pagghiaru intento a rammendare una sedia, poi una nonnina con le mani che corrono più veloci dell’uncinetto, una bimba che gioca e una mamma che la aspetta, un pastore che dà forma a un formaggio. E tanto altro ancora, personaggi che paiono sbozzati da un incisore o uno scultore, calati in una cartolina di un secolo e mezzo addietro. E la cifra scelta da Caltabellotta che per il suo presepe vivente – tra i più antichi della Sicilia – ricrea nei minimi dettagli un borgo contadino siciliano di metà Ottocento: domani e domenica (sabato 4 e domenica 5 gennaio) le ultime due repliche, sempre dalle 17 alle 22.

Il bello a Caltabellotta è camminare senza meta, lasciandosi portare dagli occhi e dal cuore, meravigliandosi ad ogni passo, andando verso la Sacra Famiglia che, straordinariamente unica, è dentro un’antica grotta sicana. È la Sicilia di ieri che rivive in questo Anno delle Radici, un progetto costruito per il terzo anno con Le Vie dei Tesori, che ha inserito Caltabellotta tra i Borghi dei Tesori. Mischiati ai tanti cittadini che partecipano alla Sacra Rappresentazione, ci sono anche gli attori professionisti della Savatteri Produzioni, guidati da Marco Savatteri, la Compagnia Aromi di Sicilia e la compagnia Julia, gli attori Gianleo Licata e Alessia Cattano, i piccoli affreschi dei Sognattori; le novene e i canti della tradizione di Lidia Fortunato e dei Cunto e Cantu. A questo percorso teatrale diffuso si unisce anche l’Olio Folk Fest con laboratori sensoriali e degustazioni guidate, visite ai frantoi e showcooking degli chef Pietro e Sergio Cortese. E, presepe nel presepe, anche la Natività di Roberto Vanadia che nella chiesetta di Maria Santissima del Fervore a Sant’Anna, ha creato Il piccolo teatro della memoria, rappresentazione scenica delle attività quotidiane e dei mestieri della Sicilia contadina di fine ‘800, tutto ricostruito con cura infinita, particolare dopo particolare, tegola dopo tegola, una foto sbiadita in scala 1:10.