A Menfi dopo cinque anni torna Inycon, la festa del vino

Menfi, città italiana del vino 2023, diventerà il cuore pulsante del vino siciliano, offrendo tre giorni ricchi di eventi, degustazioni e spettacoli: giunta alla sua 26ª edizione, la più antica manifestazione del vino di qualità in Sicilia continua a rinnovarsi, combinando tradizione e innovazione per offrire ai visitatori un’esperienza unica.

La città belicina proprio nei giorni scorsi è entrata a far parte delle città dell’associazione nazionale Città dell’Olio grazie alla collaborazione con gli oleifici locali e la Fondazione Inycon: «Grazie al protocollo d’intesa «Olio su terra» abbiamo aggiunto un altro tassello per la promozione dei nostri prodotti e della nostra cittadina - precisa l’assessore comunale all’Agricoltura, Franco Gagliano -. Grazie al vino Menfi è diventata capitale dell’agricoltura in Sicilia e allo stesso si è avviato un percorso di promozione del territorio a fini turistici che è in linea con l’olio e la gastronomia che compongono la nostra offerta».