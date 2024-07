Teatro a Sambuca, presentato il cartellone fra Adranone e il borgo

Si parte domenica 4 agosto al tramonto con la sesta edizione della rassegna teatrale «Lucciole e silenzio» nel sito archeologico di Monte Adranone. L’appuntamento è alle 19.30 con «Circe: le origini», diretto dalla marsalese Marcella Favilla e interpretato dalla versatile Alessandra Fallucchi (nella foto) che dà voce e corpo ad uno dei personaggi femminili più seducenti e controversi dell’Odissea omerica: maga crudele, amica affettuosa e amante appassionata. Il secondo appuntamento, sempre a Monte Adranone, è per martedì 13 agosto, alle 19.15, con la commedia «Dyscolos» di Menandro, per la regia di Cinzia Maccagnano, che è in scena con Raffaele Gangale, Dario Garofalo, Luna Marongiu e Cristina Putigano. Lo spettacolo, pietra miliare nella drammaturgia della commedia nuova del mondo greco, utilizza nel gioco teatrale sfavillanti maschere che danno brio e carattere ai personaggi della commedia.

Doppio appuntamento anche per la rassegna «Incontro con la scena contemporanea» che sarà lanciata nella prossima stagione invernale del Teatro comunale L’Idea. Il 21 agosto, alle ore 22 (ingresso gratuito), nel giardino di Palazzo Panitteri, nel cuore del centro storico sambucese, il pubblico assisterà a «Le notti bianche», tratto dall’omonimo romanzo giovanile di Fedor Dostoevskij. Elaborazione drammaturgica e interpretazione di Adriano Evangelisti che condurrà il pubblico nelle atmosfere notturne di San Pietroburgo, scenario di una storia d’amore evanescente come la luce estiva delle notti russe. Gli spettacoli della rassegna estiva si concludono il 26 agosto, ore 20.30, al Teatro Saraceno nel Quartiere arabo con «Un giorno ideale per i pescibanana» dello scrittore newyorkese Jerome David Salinger, protagonista del movimento letterario della Beat generation. In scena Giovanni Arezzo e Giorgia Faraone, in coppia artistica, in uno spettacolo trascinante, al ritmo di parole, colonne sonore e canzoni d’autore affidate alla voce calda e soul di Giorgia Faraone. L’energia è assicurata.

I primi tre spettacoli sono in collaborazione con il Parco Valle dei Templi di Agrigento.