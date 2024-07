Inaugurata la nona edizione di Lampedus'Amore: teatro, musica e premi giornalistici

Lo spettacolo Emigranti, liberamente tratto dal testo originale del drammaturgo polacco Slawomir Mrzoek, ha inaugurato ieri sera (6 luglio), a Lampedusa, la nona edizione di Lampedus'Amore-Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, il festival che ricorda la giornalista di origine campana che oggi riposa nella maggiore delle Isole Pelagie. La pièce, che vede protagonisti Marco Landola, Andrea Venditti e Francesca Anna Bellucci, con la regia di Massimiliano Bruno, racconta le vicende di due emigranti italiani costretti a vivere in una stamberga e incornicia il testo in quattro epoche diverse, nelle più famose emigrazioni italiane: dalla fine dell'Ottocento passando per il proibizionismo americano, alla ricostruzione post Seconda Guerra Mondiale, fino ad arrivare negli anni Settanta.

Lampedus'Amore-Premio proseguirà oggi con un doppio appuntamento: alle 19, nella sede dell'Archivio Storico di Lampedusa, sarà ospite il ricercatore e attivista egiziano Patrick Zaki, che presenterà il suo libro Sogni e illusioni di libertà (editore La Nave di Teseo) in cui racconta i 22 mesi di carcere in Egitto. In serata, dalle 21,30, sul palco di piazza Castello si esibiranno Raphael Gualazzi e Simona Molinari.