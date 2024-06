Torna Lampedus'Amore, fra cultura, giornalismo e diritti umani

Lampedusa torna ad essere un laboratorio e un luogo di contaminazioni e scambi intellettuali che avrà il suo quartier generale in piazza Castello ma proporrà altri appuntamenti anche nell’archivio storico e nella sala convegni dell’aeroporto. «Il programma - dice Filippo Mulè, presidente dell’associazione Occhiblu e direttore artistico del festival - è ricco di offerte e adeguato a tutti i gusti, tendenze ed età. Avremo ospiti in grado di arricchire l’evento, momenti di cultura, di confronto, di riflessione ma anche di leggerezza, il teatro impegnato, la musica di grande qualità e il buon giornalismo. Le partecipazioni al Premio, ancora una volta tante e qualificate - aggiunge - sono state autorevoli e di prestigio e non è stato facile per la giuria emettere il verdetto. Saranno tre giorni di scambi e dialoghi tra chi viene e chi, invece, in quel puntino al centro del Mediterraneo ci vive. Tre giorni per ricordare Cristiana, raccontare la vita, celebrare la cultura, la solidarietà e il bello in un luogo simbolo, che da sempre regala emozioni e lezioni di umanità». A presentare gli appuntamenti saranno Salvo La Rosa, Elvira Terranova e Marina Turco.