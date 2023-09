Ritorna il treno storico della valle dei Templi tra Palermo e Agrigento: ecco l'itinerario

Ritornerà nel prossimo fine settimana, 16 e 17 settembre, con le antiche carrozze centoporte, il treno storico da Palermo alla volta della Valle dei Templi di Agrigento. La partenza del convoglio d’epoca è prevista dalla stazione di Palermo Centrale con fermate intermedie nelle stazioni di Bagheria, Termini Imerese, Roccapalumba – Alia, Aragona Caldare, Agrigento Bassa.

Il treno poi raggiungerà la stazione “Tempio di Vulcano”, ubicata nel cuore della Valle dei Templi. Qui i viaggiatori avranno l’opportunità di scendere e visitare il suggestivo Giardino della Kolymbethra accompagnati dalle guide del FAI - Fondo Ambiente Italiano.

Chi opterà per proseguire il viaggio fino a Porto Empedocle potrà raggiungere in treno l’ottocentesca stazione di Porto Empedocle Centrale

Il treno di ritorno per Palermo partirà dalla stazione di Porto Empedocle Centrale e da Tempio di Vulcano con arrivo a Palermo. Gli orari saranno comunicati nei prossimi giorni.

Il programma dei treni storici in Sicilia prevede 51 appuntamenti sulle più belle e panoramiche linee ferroviarie dell’Isola che hanno preso il via sabato 12 agosto e si concluderanno domenica 10 dicembre. Itinerari alla scoperta di un territorio ricco di bellezze storiche, architettoniche e di sapori unici, immaginato per connettere alcuni dei centri urbani più importanti – Palermo, Siracusa, Agrigento, Messina, Caltanissetta, Trapani – con luoghi custodi di panorami mozzafiato, sapori unici e storia millenaria, come Cefalù, Modica, Ragusa, Tusa, Porto Empedocle, Giarre, Castelvetrano. A ciascun itinerario in treno storico sono associate visite ed escursioni a cura dell’assessorato al Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana.