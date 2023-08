La scuola di folklore Fiori del Mandorlo di Agrigento apprezzata a un festival in Polonia

La scuola di folklore Fiori del Mandorlo di Filippo Mandracchia e Tiziana Barone ha impressionato tutti i partecipanti con le sue esibizione al recente Mff Festiwal Podlaskie Spotkania, uno dei principali festival del folklore in Polonia, dove sono presenti diversi gruppi internazionali. Quello di Agrigento era presente in rappresentanza dell’Italia ed in particolar modo della Sicilia.

I numerosi spettacoli della tournée polacca hanno riscontrato un enorme successo, grazie alle danze, i canti e le musiche tipiche della nostra terra. Particolare l’incontro tenutosi al teatro dell’Opera di Bialystok con il presidente della Regione della Podlachia, il quale ha particolarmente apprezzato i doni ricevuti, soprattutto la vista del maestoso Tempio della Concordia, simbolo della città di Agrigento nel mondo. Il tour si è concluso nella città di Bransk domenica 6 agosto con il gala finale di questa importante manifestazione, alla presenza delle principali cariche istituzionali delle città in cui i gruppi si sono esibiti.