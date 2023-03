Agrigento, prima sfilata del Mandorlo in fiore: ecco come cambia la viabilità

Torna la sfilata del Mandorlo in fiore che vedrà, domenica 5 marzo, il raduno dei gruppi folk in piazza Pirandello. Per l'occasione il comune di Agrigento ha stabilito delle variazione al traffico veicolare.

La sfilata partirà da piazza Vittorio Emanuele dove nel parcheggio, lato Prefettura, dalle ore 6 fino a cessato bisogno, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e la chiusura al traffico veicolare in direzione piazza Marconi all’altezza delle Poste, con possibilità per chi proviene dalla via Imera di svoltare a sinistra per via Cicerone, via San Vito e la bretella del viadotto Garibaldi. Questo per consentire anche i preparativi della sfilata che si concluderà in viale della Vittoria. Anche qui ci sarà il divieto di sosta ambo i lati dalle 6 del mattino fino alla fine della manifestazione e la chiusura al traffico delle auto.

Tutte le altre variazioni al traffico decise dall'ordinanza del comune di Agrigento

Piazza Pirandello, divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle ore 06.00 fino a cessato bisogno e divieto di circolazione, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e degli automezzi delle

Forze dell’Ordine; quanti provengono da via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane/Barone devono transitare per la via Amendola;

P.zza Sinatra divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle ore 06.00 fino a cessato bisogno; i residenti di via Orfane/Barone, provenienti da piazza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni possono transitare a sinistra per piazza Pirandello (lato panificio) per immettersi nelle suddette vie;

Via Atenea, chiusura al transito veicolare, dalle ore 06.00 fino a cessato bisogno, dal piazzale Aldo Moro fino a Piazza Pirandello in deroga alla vigente regolamentazione della ZTL;

Piazza Aldo Moro, divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 06.00 fino a cessato bisogno in tutta la piazza e chiusura al transito veicolare nelle discese lato Centro Estetica e lato Banca Unicredit;

Piazza Marconi, divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle ore 06.00 e divieto di circolazione dalle ore 07.00 fino a cessato bisogno a tutti i veicoli;

Salita Coniglio, divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 06.00 fino a cessato bisogno e chiusura al transito veicolare;

Via F. Crispi, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’hotel della valle, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili;

Via Delle Torri, chiusura al transito veicolare nel tratto compreso, tra l’incrocio trivio delle Torri e piazza Marconi;

Via Empedocle, chiusura al transito veicolare in direzione piazza Marconi all’altezza del tunnel Piedigrotta, ad eccezione dei residenti;

Via Acrone, chiusura al transito veicolare nel tratto compreso, tra l’incrocio con via Esseneto e piazza Marconi, ad eccezione di quanti devono raggiungere il parcheggio sito all’interno della stazione delle Ferrovie dello Stato;

Incrocio Via Demetra-Via Artemide, chiusura al transito veicolare in direzione via Gramsci ad eccezione di quanti devono recarsi al Cimitero di Bonamorone. Nelle suddette vie, sarà consentito l’accesso ai veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso, antincendi ed eventuali mezzi autorizzati dall’organizzazione.

Per coloro che si recheranno ad Agrigento domenica, il comune di Agrigento consiglia alcune aree di parcheggio da cui è agevole il raggiungimento delle vie in cui si svolgerà la sfilata.

Per le autovetture

Via Cicerone; via Papa Luciani; via San Vito; via De Gasperi; via Plebis Rea; via XXV Aprile; via Acrone parcheggio RFI; via Empedocle parcheggio plurplano.

Per gli autobus

Viale Sicilia – località Fontanelle; parcheggio Cugno Vela – località Villaseta; Monserrato; piazzale Caratozzolo e via Magellano – località San Leone; piazza del Vespro – località villaggio Mosè.

Per i taxi

Piazzale Fratelli Rosselli, piazzale Cimitero, piazzale Caratozzolo.

