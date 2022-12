La lunga notte di Capodanno, Achille Lauro in piazza ad Agrigento

Il teatro Pirandello di Agrigento, questa sera, ospiterà il concerto di Fabio Concato. Ma sarà un susseguirsi di appuntamenti che uniranno la tradizione e il contemporaneo fino al Capodanno con Achille Lauro in piazza Marconi.

È stato presentato oggi, dall’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Franco Micciché, in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello, il programma degli eventi natalizi intitolato «Destinazione Agrigento»: quasi un mese di appuntamenti quotidiani con musica dal vivo, spettacoli teatrali, le tradizionali novene, concerti a tema e la lunga notte di San Silvestro in piazza Marconi con Achille Lauro ma anche con Lello Analfino e i Tinturia.

© Riproduzione riservata