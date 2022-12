A Capodanno vietati botti e bottiglie di vetro: così Agrigento si prepara al concerto di Achille Lauro

Agrigento si prepara a festeggiare l'anno nuovo con l'esibizione di Achille Lauro in piazza Marconi e l'amministrazione comunale pensa ai divieti per evitare incidenti e tragedia.

Per motivi di ordine pubblico, il sindaco Franco Micciché, con una propria ordinanza, ha imposto il divieto di utilizzare botti, fuochi d'artificio e giochi pirotecnici dalle 21 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio.

Durante il concerto di fine anno in piazza Marconi, dove ad esibirsi saranno anche Lello Analfino e i Tinturia, sarà inoltre vietato a tutti i partecipanti, sempre per motivi di sicurezza, di portare con sé ombrelli, aste da selfie etc, ma soprattutto trasportare anche in auto bottiglie di vetro. In centro città, lo ricordiamo, è già vigente un divieto di vendita di bevande in vetro.

