In 4 mila nella Valle dei Templi per Irama: emozione pazzesca essere qui

In 4 mila nella Valle dei Templi per Irama: emozione pazzesca essere qui

RAPPER

In 4 mila nella Valle dei Templi per Irama: emozione pazzesca essere qui

Sold out per il cantautore nel cartellone del festival «Il mito». Il 17 e il 18 settembre attesa per Eros Ramazzotti