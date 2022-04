Il Volo in tournée: ai concerti di Taormina si aggiunge la Valle dei Templi di Agrigento

Il Volo torna a girare l'Italia in tournée e aggiunge la Valle dei Templi di Agrigento al ricco programma che già include due serate in Sicilia, al Teatro Antico di Taormina. Voglia di aree archeologiche dell'Isola, dunque, per il trio formato da due siciliani e un abruzzese.

La tappa agrigentina è in programma il 28 luglio, al Teatro Valle dei Templi, come viene chiamata la Piana San Gregorio, dominata dall'alto dal Tempio della Concordia e luogo noto il tutto il mondo perché da lì papa Giovanni Paolo II pronunciò il suo anatema contro i mafiosi. Il concerto, come setto, si aggiunge ai due di Taormina, l'11 e il 12 giugno, entrambi al Teatro Antico e considerati recuperi delle due date saltate a settembre, rispettivamente il 4 e il 5.

Prima tappa il 3 e 4 giugno all’Arena di Verona. La tournée unirà i classici de Il Volo, raccolti nell’album 10 Years, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco Il Volo sings Morricone, un viaggio dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

