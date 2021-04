Canicattì, il giardino del Centro Culturale San Domenico per eventi estivi: l’avviso pubblico

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione in suo temporaneo e gratuito del giardino del Centro culturale San Domenico di Canicattì per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni culturali durante il periodo estivo. La scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è prevista per le ore 12.00 del 3 maggio 2021. Le domande dovranno essere consegnate all'Ufficio protocollo del Comune, corso Umberto I n. 59.

Il Progetto da selezionare dovrà prevedere un minimo di 15 manifestazioni quali ad esempio caffè letterari, incontri con l’autore e mostre d’arte. Gli eventi saranno calendarizzati dal mese di maggio fino alla fine di settembre e potranno avere luogo dal lunedì al venerdì nella fascia oraria che va dalle 18 alle 21.

Le iniziative dovranno tutte essere caratterizzate dal requisito della “staticità”, nel rispetto dei protocolli che verranno emanati dalle autorità sanitarie.

"L'obiettivo di questo avviso Pubblico - dichiara l'assessore alla Cultura Angelo Cuva - è quello di valorizzare il giardino all’interno del Centro Culturale San Domenico affinchè diventi luogo di incontro e socializzazione in cui svolgere iniziative culturali nel periodo estivo."

“Come fatto in altre occasioni – dichiara il Sindaco Ettore Di Ventura - puntiamo sulla collaborazione delle associazioni culturali presenti nella nostra città – al fine di poter realizzare nella suggestiva location del Giardino del Centro Culturale una ricca rassegna culturale.”

Gli organizzatori potranno, tramite il concorso di sponsor privati produttori o operatori commerciali, promuovere l'enogastronomia e i prodotti agroalimentari della filiera locale attraverso la degustazione di prodotti tipici.

