Agrigento, al consorzio universitario lauree degli studenti di Architettura

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, il processo di formazione e completamento dei percorsi formativi del Polo Universitario di Agrigento continua incessantemente, permettendo così a molti studenti di raggiungere il traguardo della laurea.

Infatti, presso il Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, dopo le ultime sessioni di laurea in Giurisprudenza e Servizio Sociale, mercoledì 24 marzo alle ore 16,30 , anche alcuni studenti di Architettura, discuteranno la tesi.

Il Presidente del Consorzio dottore Mangiacavallo ed il professore Gianfranco Tuzzolino saranno presenti alla sessione di laurea per un saluto ai laureandi, e per sottolineare l’impegno di Ecua e dell’Università di Palermo a sostegno del territorio agrigentino. Il rapporto con l’Ersu che garantirà nuovi servizi agli studenti; la realizzazione della nuova sede dell’Università nei locali dell’ex ospedale di via Atenea; gli ambiziosi progetti avviati dal Consorzio Empedocle ed una rinnovata sinergia con l’Ateneo palermitano, fanno del Consorzio Empedocle un Ente in crescita e proteso a raggiungere nuovi e qualificanti traguardi, per la salvaguardia del diritto allo studio e la crescita economica e sociale del territorio.

