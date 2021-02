Agrigento, Mandorlo pronto a "rifiorire" ma solo nel 2022

Le idee ci sono. L’auspicio è, naturalmente, che la pandemia da Covid-19, per il 2022, possa considerarsi veramente, e definitivamente, archiviata. Al Parco archeologico Valle dei Templi si sta, infatti, già lavorando all’edizione – dopo che ne sono saltate già due – del Mandorlo in fiore.

«Speriamo che in una data congrua per poter partire col progetto, si possa mettere in campo un festival di respiro, un festival rinato, che possa riprendere il ruolo che aveva – ha spiegato il direttore del Parco archeologico Roberto Sciarratta - . Stiamo lavorando ad una ipotesi che possa avere il Mandorlo come inizio di una grande festa di primavera che possa durare fino a giugno. Il Comune ci darà l’incarico di predisporre gli atti e il progetto del Mandorlo, però stiamo lavorando, e abbiamo già avuto una prima interlocuzione con l’amministrazione comunale, ad una festa molto lunga, in cui il Mandorlo possa essere l’inizio della festa che dovrebbe continuare nei fine settimana di tutti i mesi successivi con un completamento di una festa della primavera».

