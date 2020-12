Agrigento, la proposta di Civiltà: "Un corso di laurea in Restauro archeologico"

«Un corso di restauro archeologico che possa formare la figura tecnica del restauratore». A lanciare la proposta è stato Giovanni Civiltà. Il presidente del consiglio comunale di Agrigento, nei locali dell’Empedocle consorzio universitario, ha incontrato il presidente del Cua, Nenè Mangiacavallo.

L’incontro, a cui ha partecipato il vicepresidente Giovanni Di Maida, inserito nell’ambito di incontri istituzionali che il presidente dell’assise agrigentina sta compiendo per incontrare i vertici delle istituzioni della provincia, è stata l’occasione per discutere della salute di cui gode l’università dei templi di Agrigento, e dei progetti che si vogliono promuovere per la realizzazione di iniziative rientranti nel rilancio del polo universitario.

