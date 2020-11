Capitale della Cultura, Palma di Montechiaro viene estromessa

Delusione a Palma di Montechiaro per il mancato inserimento nella short list delle 10 città finaliste che

concorreranno per la conquista del titolo di capitale italiana della Cultura 2020. La giuria voluta dal ministero dei Beni culturali ha deciso di non inserire la città del Gattopardo, mentre a spuntarla, tra le siciliane è stata Trapani.

"Siamo certi che le altre città candidate, le “concorrenti” che abbiamo visto come “sorelle” di una avventura entusiasmante, meritino questo importante riconoscimento – ha commentato il sindaco Stefano Castellino-. A loro va l’augurio di tutta la nostra città di ottenere il titolo per il 2022, e soprattutto di poter realizzare quanto immaginato in questi lunghi mesi di progettazione".

L'articolo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

