L'accademia delle belle arti di Agrigento apre le porte: le iniziative

Il sindaco Franco Miccichè, accompagnato dall’assessore alla cultura Costantino Ciulla, ha fatto visita all’Accademia delle belle arti Michelangelo di Agrigento. A fare gli onori di casa, il preside Alfredo Prado. È stata l’occasione per discutere dell’importanza dello sbocco professionale che l’Accademia offre agli agrigentini e del contributo che l’Accademia da per migliorare l’immagine della città.

È seguita una visita alla struttura che è diventata una sede elegante e prestigiosa nel cuore della città. A accompagnare il professore Prado c’erano anche i docenti Biondi e Capraro. Tante le iniziative che l’Accademia porta avanti. Convegni, proposte progettuali, iniziative culturali. L’Accademia ha donato vasi in ceramica per abbellire le strade cittadine e 12 pannelli fotografici di paesaggi per le pareti del San Giovanni di Dio.

Dall'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE