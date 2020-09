Immigrazione, a Lampedusa le opere dell'artista albanese Jonida Xherri

Lampedusa ospita fino a domani due installazioni itineranti ideate dall’artista albanese Jonida Xherri e realizzate con i cittadini dei Comuni che di volta in volta accolgono il workshop. Un grande arazzo è stato esposto sulla facciata del Museo della Fiducia e del Dialogo nel Mediterraneo e un enorme tappeto è stato srotolato di fronte la Chiesa, in piazza Garibaldi.

Il progetto intende raccontare i temi dell’immigrazione, della crisi e della conflittualità e al tempo stesso mira ad accendere una riflessione che stimoli il dialogo e l’approfondimento su queste tematiche. L’arazzo, largo un metro e lungo 10 metri, riporta la frase di Emanuel Carnevali, poeta e migrante Italiano, di ritorno in Italia ai primi del Novecento: 'O Italia, o grande stivale, non cacciarmi di nuovo a pedatè. "La frase - dice l’artista Jonida Xherri - è stata dedicata alla propria terra da un immigrato Italiano, e viene riproposta oggi da italiani di nascita e italiani di sentimento, italiani che vogliono immigrare e che vogliono restare sperando in un Paese migliore".

