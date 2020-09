Letteratura, Fico a Racalmuto per inaugurare “Leonardo Sciascia e la fotografia”

Inaugurata a Racalmuto la mostra “Leonardo Sciascia e la fotografia”, esposizione a cura della Fondazione omonima che presenta per la prima volta al pubblico 27 scatti inediti del grande scrittore.

Presente, insieme a Vittoria Casa (M5S), Presidente della Commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera, anche il Presidente della Camera Roberto Fico.

"Sciascia nella vita si è distinto come scrittore, giornalista, critico d’arte, insegnante, drammaturgo e politico - spiega Vittoria Casa -. La rassegna di Racalmuto svela in maniera inedita che è stato anche un fotografo degno di nota e un grande testimone per immagini del tempo che ha vissuto. I circa settant’anni che ci separano dai contesti urbani, dalle persone e dai paesaggi fotografati da Sciascia, ci restituiscono la distanza da quel mondo ma al tempo stesso ci interrogano sul nostro modello di civiltà. Dopo decenni di spopolamento ed emigrazioni - conclude -, c’è sempre più una coscienza diffusa che la Sicilia contadina e dei borghi storici è un bene inestimabile e da recuperare. Oggi le nuove tecnologie a disposizione, unite a un’amministrazione che deve migliorarsi, possono dare risposte efficaci a questo storico problema”.

"Essere qui a Racalmuto è un piacere. Questa statua ci fa capire quanto sia meraviglioso essere siciliani. Sciascia - ha detto Fico - ha vissuto gli anni difficili della nostra Italia, dalle stragi al terrorismo. La nostra storia è difficile e travagliata ma insieme ne siamo usciti fuori e questo è un successo".

