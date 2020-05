Parco Divina Commedia a Campobello di Licata, via alla manutenzione

Si fa il look il Parco urbano della «Valle della Divina Commedia». Il Comune ha aggiudicato i lavori per la realizzazione di un muro di sostegno e l’esecuzione dei servizi igienici. Gli interventi sono stati aggiudicati, ancora in via non definitiva, alla ditta “Cap Ital Service Unipersonale”, di Caltagirone.

Il dirigente del settore Lavori pubblici, Urbanistica e Manutenzioni, architetto Salvatore Paci: «A seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’Ufficio tecnico comunale, al fine di garantire l’in - columità delle persone, è emersa la necessità di eseguire interventi indispensabili di manutenzione straordinaria del muro di sostegno esistente nel parcheggio del Parco della Divina commedia».

Con delibera del consiglio comunale del 22 novembre scorso, di variazione del bilancio di previsione finanziario, è stata prevista la somma di 35 mila euro.

© Riproduzione riservata

