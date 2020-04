Fase 2, il piano nella Valle dei Templi: telecamere a infrarossi e percorsi guidati

Telecamere a infrarossi per misurare la temperatura, rigidi percorsi guidati, personale quintuplicato e video sorveglianza per accertare il rispetto delle norme di distanziamento sociale. Sono alcune delle misure che saranno adottate dal Parco archeologico di Agrigento, verosimilmente a partire dal 18 maggio, quando il governo darà il via libera alle riaperture di musei e siti archeologici.

