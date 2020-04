Sciacca, nasce la comunità "Identità e Bellezza": per ridare vigore al turismo

Il Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca ha costituito la cooperativa di comunità dal nome «Identità e Bellezza», con atto firmato presso lo studio del notaio Matteo Borsellino e con l'obiettivo di puntare con ancora maggiore vigore ed organizzazione proprio su quel settore che più di tutti soffre le conseguenze della crisi sanitaria che si sta vivendo a livello internazionale, il turismo.

«In un momento storico in cui il mondo è costretto a rallentare, con gravi conseguenze per economia e famiglie, come Museo Diffuso dei 5 Sensi - dice la presidente, Viviana Rizzuto - stiamo lavorando senza sosta, con l'atteggiamento di chi non dispera ma, consapevole delle difficoltà ed incognite del futuro, si attiva per non farsi trovare impreparato: oggi più che mai dobbiamo pensare allo sviluppo del nostro territorio e di tutte le sue peculiarità, senza improvvisazione ed insieme. Sciacca se vuole gettare basi solide e certe di sviluppo, lavoro, crescita per il proprio territorio deve puntare su un turismo di qualità. Fatto di emozioni da condividere, di relazioni umane, di esperienze del fare che pongono il turista al centro di momenti di vita autentici e tipicamente sciacchitani. In uno scambio continuo che arricchisce tutti: chi arriva e chi accoglie».

Della cooperativa di comunità fanno parte oggi oltre 20 strutture ricettive, 18 maestri ceramisti, il consorzio Corallo di Sciacca, oltre 40 commercianti del consorzio «Spazio Centro», i gestori di siti museali, oltre 40 associazioni culturali di Sciacca, ristoranti, pizzerie, bar e pub.

