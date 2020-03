Una nuova pescheria e la laurea: Ezia e la sua storia di rinascita

«La mia pescheria a novembre del 2016 è stata distrutta dall'alluvione, ho subito danni per circa 200 mila euro, non ho potuto lavorare per 20 mesi, ma oggi sono qui e mi sono anche laureata in lingue. Ce la faremo tutti».

È un messaggio di speranza, una vera e propria iniezione di fiducia quella che arriva da Ezia Certa che proprio in questa sessione di laurea anche se rimanendo a casa e grazie al computer è riuscita a completare gli studi universitari.

Una tra le storie che hanno destato maggiore attenzione tra quelle dell'alluvione del 2016 che ha causato danni gravissimi in città è stata proprio quella di Ezia Certa perché fatta di rabbia per quanto accaduto, ma anche di capacità di sapere reagire, rimboccarsi le maniche e riprendere, nonostante mille traversie, il cammino bruscamente interrotto. La furia delle acque che arrivavano dal torrente Cansalamone ha provocato l'allagamento della sua pescheria, distruggendo ogni cosa all'interno del locale e mettendo a rischio la sua stessa vita.

L'articolo di Giuseppe Pantano nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE