Il Carnevale dei bambini riempie la piazza di Favara

Nonostante i timori del momento dovuti all'espandersi del coronavirus e la preoccupazione che l'iniziativa si potesse trasformare in un flop, piazza della Pace ieri mattina si è riempita a tappo per la prima edizione del «Carnevale dei Bambini» organizzata dal Comune con la collaborazione di varie associazioni che hanno anche offerto dei regali. Grazie alla bella giornata di sole in tanti hanno partecipato rigorosamente in costume e in maschera.

Soprattutto i più piccoli, su iniziativa dell'associazione «Bimbi felici« di Rosalia Sgarito e degli Scout di Favara, sono stati impegnati in laboratori teatrali diretti da Nunzio Bonadonna della «Contemporary School Dance» e da Claudia Rizzo, coach dell'accademia «Le Muse».

«L'unico rammarico, che però non vuole essere una critica - dice il sindaco Anna Alba -, è stata la mancata partecipazione, dettata ovviamente dall'apprensione per le notizie che arrivano dalle regioni del nord investite dal virus, degli istituti comprensivi «G. Guarino» e «Brancati» i cui alunni avrebbero dovuto mettere in scena una serie di spettacoli». In ragione di ciò è stata modificata la scaletta che, però, non ha compromesso la manifestazione che ha registrato la partecipazione, se non delle scuole, degli stessi alunni accompagnati da mamme e papà.

