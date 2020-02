Reliquie del patrono ad Agrigento, Cammarata, Aragona e Villafranca Sicula

i inizia con la «visita» (da oggi fino al 20 febbraio) delle reliquie del Santo Patrono in alcuni comuni della Diocesi: quest'anno oltre Agrigento saranno i comuni di Cammarata, Aragona e Villafranca Sicula ad accogliere i resti mortali di san Gerlando. Tante le iniziative collaterali e culturali come l'inaugurazione del percorso storico-documentario «Il reliquiario del dito di san Gerlando in cristallo di rocca di epoca araba e del rapporto del santo con il periodo normanno-svevo.

Non mancheranno i laboratori sulla figura di san Gerlando al Museo diocesano rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni. La processione con le reliquie di san Gerlando sarà sabato 22 febbraio con inizio dalla Cattedrale fino alla Basilica dell'Immacolata, chiesa giubilare, per ripartire dopo la Santa Messa e ritornare in Cattedrale.

Il giorno della solennità, martedì 25 febbraio, nella Chiesa Cattedrale alle 18 è in programma il solenne pontificale presieduto da mons. Vincenzo Bertolone, vescovo della Diocesi di Catanzaro-Squillace e postulatore della causa di beatificazione del venerabile giudice Rosario Livatino. Durante la celebrazione la città di Canicattì offrirà l'olio per la lampada che arde dinanzi l'urna che custodisce le reliquie del Santo e il Corpo della Polizia locale di Agrigento reciterà la preghiera a San Gerlando.

