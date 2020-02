Carnevale di Sciacca ai nastri di partenza, 5 ingressi per pagare il ticket

Cinque ingressi al circuito della festa, dove sarà possibile anche pagare il ticket, in via Figuli, in viale della Vittoria, piazza Carmine, via Pietro Gerardi e via Roma. Saranno presidiati anche dalle forze dell'ordine. A ognuno degli ingressi ci saranno due passaggi, uno per chi ha acquistato l'abbonamento e l'altro per chi paga, in quel momento, il biglietto per assistere a un solo giorno della manifestazione.

E poi 23 varchi dove sarà possibile lasciare l'area dove si svolge la manifestazione. Dopo l'incontro in prefettura, ad Agrigento, e in attesa che vengano comunicati dall'organizzazione tutti i dettagli anche per quanto riguarda i servizi, continuano a filtrare ulteriori notizie sul Carnevale di Sciacca 2020. Ad Agrigento hanno partecipato alla riunione l'assessore comunale allo Spettacolo, Sino Caracappa, ed i vertici della Futuris, la società che organizza la festa.

«Ad Agrigento non è stato mosso alcun rilievo sullo schema di svolgimento della manifestazione - dice l'assessore Caracappa - e l'attività procede regolarmente. C'è stato apprezzamento per il lavoro svolto. Adesso attendiamo la verifica, lunedì 17 febbraio, da parte della commissione provinciale di vigilanza e che dovrà fare gli accertamenti rispetto ai requisiti tecnici degli impianti». Una ventina le istanze che sono state presentate per fare parte della giuria del Carnevale. «Saranno tutte esaminate - dice l'assessore Caracappa - sulla base dei curriculum. Tutto al momento è stato conservato. La prossima settimana si esaminerà e il giorno precedente della sfilata resi pubblici i nomi. Ci riserviamo la possibilità di potere integrare anche con eventuali chiamate nominative».

