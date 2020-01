Realmonte, cittadinanza onoraria a Liliana Segre: la richiesta di docenti e genitori

In occasione della Giornata della Memoria, che si celebra martedì 28 gennaio, il sindaco di Realmonte, Calogero Zicari, riceverà dalla dirigente del I.C. “G. Garibaldi” di Realmonte-Siculiana, prof.ssa Graziella Fazzi, la raccolta delle firme dei docenti e genitori degli alunni frequentanti l’istituto, per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, testimone diretta della segregazione razziale, oggi senatrice a vita per la tenace volontà di mantenere in vita il ricordo degli orrori del nazifascismo a protezione delle nuove generazioni contro il rischio del negazionismo.

La consegna ufficiale avverrà nell’Auditorium dell’istituto “G. Garibaldi” di Realmonte, alle 10 e si inquadra nell’ambito dell’iniziativa "Il giorno della memoria: un sogno per non dimenticare", primo appuntamento di "Viaggio nella musica".

