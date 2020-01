Università di Agrigento, attivato un corso di teatro antico e moderno

L'università di Agrigento apre le porte al teatro. Sarà attivata, nei locali di contrada Calcarelle, una «Scuola di Alta Formazione di Teatro Antico e Moderno». È stato inaugurato, infatti, nei locali dell'Auditorium del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, il nuovo corso di alta formazione in teatro classico e moderno.

Il corso, che sarà diretto dall'autore, compositore e regista Marco Savatteri, costituisce - dice il presidente Di Maida - un'assoluta novità non soltanto per la Sicilia ma per gran parte del territorio nazionale e rappresenta una pietra miliare nell'offerta formava del Consorzio Universitario.

"Questo corso di alta formazione in teatro classico e moderno - aggiunge Di Maida - è frutto di una politica di coinvolgimento delle risorse di eccellenza in un'ottica sinergica con le istituzioni deputate, come il Consorzio, all'individuazione e alla valorizzazione delle vocazioni di sviluppo del territorio agrigentino, da sempre distintosi nella cultura e nel teatro, con autori consegnati alla storia della letteratura mondiale, da Pirandello a Sciascia, fino a Camilleri".

