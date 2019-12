Il maltempo non ferma le feste, ad Agrigento prosegue “C'è il Natale a Villaseta"

Fioccano le iniziative natalizie nell'Agrigentino. Presepe vivente, novene, degustazione di ricotta e prodotti tipici, gazebi illustrativi: questo il menù della terza giornata della rassegna, promossa dall'associazione onlus “Volontari di Strada” di Agrigento.

Il maltempo non ha fermato gli appuntamenti in programma nel vecchio centro commerciale di Villaseta che si è trasformato in una sorta di “Villaggio Globale di Natale”. Particolarmente suggestivo il Presepe Vivente, protagonisti i volontari di strada, con in testa la presidente Anna Marino, ma anche tanti residenti, che hanno interpretato i personaggi principali della Natività.

Il tutto accompagnato dall'esibizione del noto cantastorie Nenè Sciortino, che ha animato la mattinata con un vasto repertorio di novene e canti natalizi tipici. Presenti anche esponenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Asp, Giubbe d'Italia, Maestri del Lavoro, Unuci ed altre associazioni.

Particolarmente gradita la degustazione della ricotta, preparata appositamente sul posto. Una Unità Mobile dell'Asp di Agrigento ha sostato per tutta la mattinata all'interno della piazza del Centro Commerciale con un proprio stand di “Educazione alla Salute”. Le iniziative legate al “C'è il Natale a Villaseta” proseguiranno oggi con l'artista agrigentina Beatrice Esposto che creerà un murales. Previsti anche l'avvio dei tornei di calcio balilla, braccio di ferro e briscola.

