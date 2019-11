Sciacca, è stato assegnato il Premio Cumbo

È andato a Noemi Palazzolo, giovane di Palermo, il premio «Giovanni Cumbo», giunto alla quinta edizione, che si è svolto al Verdura Resort di Sciacca.

«Il valore della memoria, il futuro della professione». Questo il tema scelto per la quinta edizione del premio istituito dalla Consulta dei Consigli Provinciali della Sicilia e assegnato ogni anno al miglior candidato agli esami di stato per l'esercizio della professione di consulente del lavoro.

Cumbo ha esercitato la professione a Sciacca per tanti anni ed è stato anche impegnato in politica, protagonista per lungo tempo come consigliere comunale.

