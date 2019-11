Carnevale di Sciacca, si forma la commissione per i carri allegorici

Presentate le istanze da parte delle associazioni culturali che vogliono realizzare i carri allegorici. La commissione si riunirà domani. Anche quest'anno si dovranno compiere delle scelte.

Per la categoria A con il bando che prevede un massimo di 5 carri sono state presentate 7 istanze e 2 non potranno essere accolte dalla commissione che si insedierà entro qualche giorno. Per la categoria B, invece, sono state presentate 5 istanze, ma ne potranno essere accolte soltanto 2.

Una sola associazione culturale si è fatta avanti, invece, per realizzare il Peppe Nappa, la «Ripartiamo da zero«. Per la fascia A pronte a mettersi all'opera «Nuova Arte 96», «Nuove Evoluzioni», «E ora li fermi tu«, «Saranno famosi», «Anima e core», «Archimede», e «La Nuova isola». Per la fascia B, invece, le 5 istanze sono state presentate dalle associazioni «Musichè», «Nuova Idea», «Gli Animali», «Il Gatto e la Volpe» e «La Nuova Avventura».

