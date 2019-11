Biblioteca Pirandello di Agrigento, progetto di digitalizzazione

Un progetto da 800 mila euro per la digitalizzazione della biblioteca museo «Luigi Pirandello» di Agrigento. Uno dei primi progetti, che saranno finanziati entro la fine dell'anno. L'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e dell'attività informatica della Regione e delle Pubbliche amministrazioni regionali, ha approvato e finanziato con circa 800mila euro un intervento per la trasformazione digitale dei processi di conservazione e consultazione della Biblioteca del museo Pirandello.

In proposito esprime apprezzamento l'onorevole Riccardo Gallo, vice coordinatore di Forza Italia in Sicilia, che dice: «L'informatizzazione delle attività nelle Pubbliche amministrazioni, e nei siti di interesse pubblico, come la Biblioteca del Museo “Luigi Pirandello” di Agrigento, è ormai una priorità della nostra agenda politica. Favorire l'avvento del digitale e dei collegamenti telematici di elevata qualità e affidabilità nei processi quotidiani del lavoro e della fruizione pubblica, sono garanzia di progresso e di ritorno economico. Si tratta pertanto di investimenti del tutto produttivi, da sostenere e incentivare senza riserve, perché capaci sin da subito a trasformarsi in un netto miglioramento dell'assetto funzionale pubblico e territoriale delle istituzioni, degli uffici e dei siti di interesse culturale».

La biblioteca, inserita nell'Indice Centrale di Roma, ha un archivio telematico collegato al Catalogo Collettivo Nazionale e custodisce circa 20.000 testi, di cui consente il prestito. Ospita mostre itineranti documentarie e fotografiche e produce materiale illustrativo.

