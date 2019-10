Mediazione linguistica, inizia il corso di laurea ad Agrigento

Per il secondo anno consecutivo sarà avviato al Polo universitario di Agrigento il corso di studi superiori in mediazione linguistica (classe di laurea L-12). Si tratta di un corso, organizzato da «Agorà mundi» che darà la possibilità agli iscritti di ottenere una laurea in mediatore culturale e linguistico, attivato direttamente dal Consorzio universitario «Empedocle» di Agrigento e riconosciuto dal ministero dell'Istruzione e della ricerca.

Le immatricolazioni ci sono già state e domani, venerdì 25 ottobre alle 17, si terrà la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico 2019 - 2020 nei locali del Consorzio in contrada Calcarelle (Aula Luca Crescente).

Il programma prevede i saluti istituzionali del presidente facente funzioni del Consorzio universitario, Giovanni Di Maida, del sindaco di Agrigento, Calogero Firetto e del professor Carmelo Rapisarda, presidente onorario della Rete dei musei siciliani emigrazione.

