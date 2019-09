Agrigento 2020, 100 proposte per le celebrazioni dei 2600 anni della città

Nel 2020 Agrigento festeggia i 2600 anni della città e per l'occasione sono cento le manifestazioni d'interesse pervenute da parte di enti, associazioni, imprese che intendono partecipare alla programmazione delle celebrazioni. Le proposte, come riporta Elio Di Bella in una articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sono arrivate anche da Roma e dall'estero.

Da un lato, si intende esaltare il patrimonio culturale materiale e immateriale della città e dall'altro, promuovere una traiettoria di sviluppo economico e sociale del territorio fortemente ispirato all'utilizzo di tecnologie innovative e a modelli di valorizzazione culturale in grado di garantire un'eredità duratura sul territorio.

