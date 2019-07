Vineyard Tour, Menfi celebrerà il vino e il territorio

Enogastronomia di qualità, l'essenza della cultura contadina, sport, natura e spensieratezza: sono le tessere che vanno a comporre il mosaico del «Mandrarossa Vineyard Tour», esperienza agreste di raffinato fascino il cui palcoscenico, Menfi, avrà tutti i riflettori addosso sabato 7 e domenica 8 settembre.

Difficilmente un evento riesce a conciliare con esemplare armonia ed equilibrio un territorio ai limiti del fiabesco, incontaminato come lo sono i vigneti assolati, massimi interpreti della diuturna tradizione della vendemmia, insieme a un'invidiabile collezione di vini Mandrarossa accostati alla cucina contadina.

La festa del vino a Menfi, il Mandrarossa Vineyard Tour ha in programma degustazioni, escursioni a piedi e in bicicletta lungo la pista ciclabile che da Cantine Settesoli prosegue fino alla Contrada Bertolino Lagano, inoltre tante, tantissime attività concentrate in Casa Mandrarossa, epicentro dell'intero spettacolo vitivinicolo rappresentato dalla coinvolgente raccolta delle uve e dall'accesso diretto a un caleidoscopio di etichette da contemplare nella forma di bottiglie dal colore acceso e dal gusto sensazionale.

