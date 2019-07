Treni storici e turistici: sono 7 le tappe agrigentine

Parte ufficialmente la stagione dei treni storici e turistici che toccherà anche la provincia di Agrigento. Ad agosto sono 7 gli appuntamenti previsti sulle tratte ferroviarie dell'Agrigentino. Si parte il 4 agosto con il treno storico da Trapani fino a Santa Margherita e Sambuca di Sicilia.

Il treno con la locomotiva diesel e le carrozze degli anni '30 Corbellini e Centoporte, percorre un itinerario nelle estreme coste occidentali della Sicilia e risale verso nord per immettersi nella Valle del Belìce che il disastroso terremoto del 1968 ha sconvolto, distruggendone del tutto alcuni paesi e arrecando gravi danni agli altri.

In un percorso in pullman si giunge a Santa Margherita di Belìce, prima tappa del viaggio. A Sambuca vive la storia di uno dei principali casati nobiliari che Tomasi di Lampedusa utilizzerà per la scrittura del Gattopardo ed è facile riconoscerla nel Palazzo di Donnafugata del romanzo, nel parco, gli ambienti, la quadreria di Palazzo Filangeri, ora sede del Parco Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa e del Museo del Gattopardo. Sono invece il Museo della Memoria, ricavato nell'ex Chiesa Madre e il Quartiere di San Vito ora abbandonato le tappe della storia recente del sisma.

