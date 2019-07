Ultima domenica di eventi ad Agrigento, cala il sipario su San Calogero

Cala il sipario sui festeggiamenti in onore di San Calogero. La giornata è iniziata alle prime ore dell'alba con la santa messa delle 6,00, l'alborata con il tradizionale sparo di mortaretti e con l'ingresso della banda musicale in città.

Poi, il via alla trentaseiesima edizione della Sagra del Grano, che ha visto la partecipazione dei devoti portatori e dei fedeli con gli ex voto. In corteo, trainati da muli e animali parati, hanno sfilato i carretti siciliani con a bordo prodotti della terra e lavori artigianali.

A fare da contorno agli eventi strettamente legati alla tradizione, anche una campagna di sensibilizzazione organizzata dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, alla quale in settimana era stato devoluto il ricavato della vendita della mega torta di San Calò, cinquecento chilogrammi di crema e frutta realizzata dal pastry chef Giovanni Mangione in collaborazione con altri pasticceri siciliani.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

