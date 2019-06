Treni storici del gusto, due le tappe in provincia di Agrigento

Domani appuntamento con i treni storici del gusto. Questa volta partendo da Porto Empedocle o Agrigento, Aragona, Racalmuto e Canicattì sarà possibile raggiungere Licata.

Il viaggio sarà effettuato a bordo delle storiche automotrici diesel ALn668 della Fondazione FS, attrezzate con aria condizionata per un maggiore confort di viaggio. Si parte, come detto, dalla stazione di Porto Empedocle Succursale alle 08:35. Il treno effettuerà fermata per servizio viaggiatori anche a Porto Empedocle Centrale (08:41), Tempio Vulcano (08:55), Agrigento Bassa (09:13), Aragona Caldare (09:24), Racalmuto (09:36), Canicattì (09:55), Campobello-Ravanusa (10:10), e arrivo a Licata alle 10:34.

La prima tappa è a Palma. Nel pomeriggio si prosegue verso Licata. L'itinerario prevede un Laboratorio del Gusto a cura di Slow Food Sicilia, in una delle soste del treno, in cui verranno narrati i Presìdi Slow Food ed alcuni prodotti tipici del territorio, accompagnati da una piccola degustazione esemplificativa.

