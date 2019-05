"Il maggio dei libri" a Canicattì, il Comune aderisce all'iniziativa

L'amministrazione comunale di Canicattì aderisce all'iniziativa nazionale «Il maggio dei libri» al fine di diffondere soprattutto tra i più giovani la cultura attraverso il piacere della lettura.

Su proposta dell'assessore Katia Farrauto, la giunta ha adottato l'atto amministrativo con cui ufficializza la sua adesione che comunque non comporterà costi per le casse comunali all'insegna del più rigoroso risparmio. «Se voglio divertirmi leggo» è il titolo guida dell'iniziativa che si svolgerà al Centro culturale intercomunale di San Domenico che continua ad ospitare il centro di stoccaggio dei mastelli per la raccolta differenziata.

Il calendario degli appuntamenti si concentrerà sugli ultimi otto giorni del mese in corso dal 24 al 31 maggio. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio l'ex convento domenicano ospiterà il «Fer Model Expo 2019» che altro non è che la «Prima mostra del modellismo ferroviario». Gli spazi espositivi saranno aperti nella tre giorni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 20,30. Sarà esposto anche il treno storico dell'associazione Ferrovie Kaos. Sabato mattina 25 maggio invece l'incontro con gli autori e le loro opere. A meno di sorprese tra gli scrittori presenti ci saranno Alan David Scifo con «Sud del Sud», Salvatore Renna con «Un giudice ragazzino» e Martino Lo Cascio con «Il giardino della memoria. I 779 giorni del sequestro Di Matteo».

