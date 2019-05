Racalmuto, l'orchestra dello Sciascia vince il concorso di Lanciano

L'orchestra dell'istituto comprensivo «Leonardo Sciascia» di Racalmuto ha vinto il «primo premio in assoluto» del secondo concorso musicale nazionale «Anxanum music awards», che si è tenuto al teatro di Lanciano.

Grande successo anche per i solisti della stessa scuola. Per la sezione pianoforte, il secondo premio è andato a Mariagrazia Geraci e il primo premio a Gaetano Collura. Sempre per la sezione pianoforte, primo premio a Salvatore Matteliano. Per la sezione violino, secondo premio a Monica Picone.

Secondo premio, al duo Elsa Fucà e Salvatore Matteliano. Secondo premio anche al duo chitarra: Alessandra Sferrazza Papa e Adele Amico. Primo premio, per il violino, a Irene Caico. A comporre la classe di violino, il cui docente è Luigi D'Amico, sono: Irene Angela Caico, Gabriele Falco Abramo, Jasmine Macaluso, Vincenzo Pio Marchese, Giovanni Salvatore Marchese, Giuseppe Mattina, Beatrice Giuseppina Piazza, Monica Karol Picone, Giada Salvo e Claudio Spalanca.

