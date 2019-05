Festival della Solidarietà 2019", uno spettacolo al tempio di Giunone ad Agrigento

Domani mattina alle 9,30, al tempio di Giunone nella Valle dei Templi, è in programma la rappresentazione di uno spettacolo che fa parte del "Festival della Solidarietà 2019", frutto del progetto cosiddetto "Teatralmente", attuato da diverse associazioni della provincia grazie al contributo e al supporto di Fondazione con il Sud.

L'obiettivo è formare delle compagnie teatrali che seguiranno un percorso itinerante nei vari paesi della provincia, proponendo un'esperienza partecipativa dei soggetti che vivono il disagio (anziani, persone con disabilità, immigrati).

Le associazioni coinvolte nel progetto sono Amici dell'Anffas di Favara, Acme di Campobello di Licata, Alzheimer di Agrigento, Agape di Sciacca, e Gruppo di Volontariato Vincenziano di Aragona. Quella di domani mattina nella Valle dei Templi è l'unica tappa ad Agrigento. Seguiranno altri due appuntamenti: il 25 maggio ad Aragona a Palazzo Principe e poi il 31 maggio a Campobello di Licata, nel piazzale della chiesa di San Giuseppe.

Le associazioni coinvolte hanno resistito alla crisi e sono le poche che in questi territori rappresentano uno dei pochi luoghi solidali per le rispettive comunità. La loro forza e la resistenza è stata possibile grazie al lavoro di rete e al coinvolgimento degli altri attori sociali, nonché la costruzione di una cabina di regia a livello provinciale sviluppata in seno alla programmazione del CeSVoP.

