"Uno, nessuno e centomila": al via ad Agrigento il concorso internazionale per studenti

Si è aperto il sipario del Concorso internazionale "Uno, nessuno e centomila", una competizione tra studenti di tutto il mondo riuniti ad Agrigento nel nome di Luigi Pirandello.

Ad accogliere i promettenti ragazzi arrivati da Montevideo, Barcellona, Torrington, Ravenna, Palermo, Caltagirone, Canosa di Puglia, il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, la presidente del Consiglio comunale, Daniela Catalano, il direttore della Fondazione Teatro Luigi Pirandello, Calogero Tirinnocchi, il direttore dell'Accademia di Belle Arti "Michelangelo", Alfredo Prado, l'addetta stampa dell'Accademia, la giornalista e scrittrice Daniela Gambino, oltreché tutto lo staff del Concorso.

Altri ragazzi stanno per arrivare in città da Cluj, Isernia, Ostuni, Gela, Palma di Montechiaro e Favara. Dopo il benvenuto, i ragazzi che per la prima volta hanno calcato il palco del teatro si sono cimentati in laboratori condotti da registi, attori e performer, quali Giovanni Volpe, Marco Savatteri, Gabriel Glorioso, che hanno creato un'intensa emozione e consentito loro di conoscersi meglio e fare gruppo proprio nella città di Agrigento che tutti insieme hanno avuto modo di scoprire attraverso gli itinerari Pirandelliani nell'antica Girgenti.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE