A Pasqua e Pasquetta la Valle dei Templi di Agrigento resterà aperta tutto il giorno

Si attendono tanti visitatori nella Valle dei Tempi nelle prossime festività. Già lo scorso anno proprio a Pasqua fu battuto ogni record di presenze e quest'anno si vuole bissare.

Il sito rimarrà aperto dalle 8,30 alle 20, in tutti e due i giorni così come il Museo Archeologico Pietro Griffo (dalle 9 alle 13,30), la casa museo dedicata a Luigi Pirandello (dalle 9 alle 13,30) e l’area archeologica di Eraclea Minoa (dalle 9 alle 19,30).

Si può scendere nelle catacombe, partecipare alle visite, scoprire le particolarità dei templi tramite le audioguide che permettono a ciascuno di organizzare autonomamente il proprio percorso: dal Tempio di Giunone alla Concordia, dal più antico, il Tempio di Ercole alla necropoli paleocristiana alla Grotta Fragapane.

Domenica (dalle 11,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 17) si potrà anche partecipare ad una particolare visita guidata di CoopCulture, per scoprire l’originario uso di molte strutture e monumenti del periodo greco e romano che, successivamente, furono reimpiegate nel periodo paleocristiano.

Si potrà anche entrare dal Terzo Varco (ex scuola rurale di San Nicola), aperto da poco, per immergersi invece in un percorso immerso nella natura, un cammino fra ulivi, mandorli, essenze mediterranee, che porterà verso i Templi, ma che permetterà anche di ammirare l’ultimo “tesoro” del Parco, il Teatro Ellenistico, che sta pian piano tornando alla luce. Sarà facile usufruire del biglietto cumulativo, che permette di visitare sia ilParco archeologico che il museo "Pietro Griffo", anch’esso aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 9 alle 13,30.

Sempre con un biglietto cumulativo si può scoprire il Giardino della Kolymbethra, gestito dal FAI. Dalle 9 alle 13,30, sia a Pasqua che a Pasquetta, si potrà anche visitare la Casa Museo Luigi Pirandello. E, nell’area del Pino, la tomba di Pirandello. Infine, dalle 9 alle 19,30, in tutti e due i giorni festivi, sarà possibile visitare anche l’area archeologica di Eraclea Minoa.

© Riproduzione riservata