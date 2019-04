La Via Crucis drammatizzata, rappresentazione a Villaseta

La Settimana Santa è alle porte e in provincia sono diverse le rappresentazioni organizzate da comitati, parrocchie e confraternite. A questa tradizione, che vede nel capoluogo l'apice nella processione del Venerdì Santo, che risale nei secoli passati, e che vede la partecipazione di migliaia di fedeli agrigentini non si esimono neppure i quartieri. L'unità pastorale Maria Santissima della Catena in Santa Croce di Villaseta ripropone, in occasione della domenica delle Palme, la rappresentazione drammatizzata della «Via Crucis».

Una tradizione nata, nel popoloso quartiere agrigentino, nel lontano 1987, ristabilita lo scorso anno dopo una lunga interruzione dovuta a motivi tecnico-organizzativi e che per la prima volta sarà portata in scena nella chiesa concattedrale di Santa Croce, sempre a Villaseta.

Protagonisti della drammatizzazione saranno giovani dell'oratorio «Luce Nuova - Don Luigi Maniscalco», che ripercorreranno in chiave teatrale e musicale, le quattordici stazioni della via dolorosa di Gesù, dall'ultima cena, alle tentazioni nell'orto del Getsemani, dall'arresto di Cristo alla passione e così via fino a concludersi con la coinvolgente scena della resurrezione.

