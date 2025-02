Favara, le violenze sessuali sui nipotini: il giudice dispone la perizia psichiatrica sullo zio

Sarà una perizia psichiatrica a stabilire se il ventiseienne di Favara accusato di avere abusato sessualmente dei due nipotini minorenni, è in grado di intendere e volere. Lo ha disposto il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, accogliendo la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’audizione di un perito in grado di accertare l’eventuale capacità di intendere dell’uomo avanzata dall’avvocato Salvatore Cusumano. La difesa dell’imputato, infatti, aveva chiesto al gup di nominare uno specialista e sottoporre l’imputato a perizia in grado di stabilire con certezza la sussistenza di un vizio di mente ma anche la pericolosità sociale e la capacità di stare in giudizio.

Il giudice ha nominato lo psichiatra Osvaldo Azzarelli, che nelle prossime settimane eseguirà tutti gli accertamenti previsti dal caso. La relazione conclusiva dello specialista, che dovrà essere depositata entro due mesi, sarà decisiva per le sorti processuali del ventiseienne. I genitori dei due tredicenni si sono costituiti parte civile. Si torna in aula il 7 maggio per conoscere l’esito della perizia psichiatrica.