Estratto dal pozzo il corpo dell'agricoltore morto a Sciacca

È stato recuperato dai vigili del fuoco del Nucleo speleo-alpino-fluviale il corpo senza vita dell’agricoltore di 58 anni di Sciacca, ritrovato ieri sera in un pozzo situato in un podere di sua proprietà in contrada Raganella.

La salma è adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sulla morte dell’uomo al momento non è esclusa alcuna ipotesi, dall’incidente al suicidio.

Avendo improvvisamente perso ogni contatto con il congiunto, i familiari dell’agricoltore, che era celibe e viveva con l’anziana madre, si erano rivolti al commissariato di pubblica sicurezza.

Ieri sera il suo ritrovamento all’internto del pozzo profondo circa 5 metri.