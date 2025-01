Ripresi gli sbarchi a Lampedusa, arrivati in 181

Sono ripresi, dopo una decina di giorni di stop dovuti alle brutte condizioni del mare, gli sbarchi su Lampedusa. Tre i barchini che, con a bordo complessivamente 181 migranti, sono stati soccorsi durante la notte e all’alba dalle motovedette di guardia di finanza e capitaneria, aiutati dall’assetto danese di Frontex. Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati 4 sbarchi con 283 sudanesi, egiziani, pakistani, senegalesi, eritrei ed etiopi, tutti partiti da Sabratha e Zuara in Libia.

Anche i migranti giunti nelle ultime ore - sedicenti yemeniti, bengalesi, egiziani e pakistani - hanno riferito di essere salpati da Zuara e da Abu Kammash, in Libia. Nel centro d’accoglienza, fino a 24 ore fa deserto, si trovano al momento 411 persone.

Tre migranti al poliambulatorio

Tre migranti, arrivati ieri, sono stati portati al poliambulatorio di Lampedusa. I tre subito dopo l’approdo a molo Favarolo dei gruppi di 67 e 94 assieme ai quali viaggiavano, accertato, durante il primo triage sanitario, che non stavano bene sono stati trasferiti in ambulanza nella struttura sanitaria di contrada Grecale. Le loro condizioni non sono gravi.